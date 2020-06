Pierino Prati è morto. Milan e il calcio italiano in lutto

E' morto a Catania l'ex calciatore Pierino Prati. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. Un altro lutto per il mondo del pallone, a due giorni dalla scomparsa di Mario Corso. Pierino Prati era stato campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e finalista al Mondiale del 1970 (in azzurro 14 presenze e 7 gol). Nel Milan aveva giocato 209 partite con 102 (141 partite segnando 72 reti in campionato) tra il 1967 e il 1973, resta nella memoria la grande tripletta all'Ajax (4-1) di Cruyff che regalò ai rossoneri la Coppa dei Campioni del 1969. In maglia rossonera vinse anche uno scudetto (assieme al titolo di capocannoniere con 15 gol, due Coppe del Coppe (contro Amburgo e Leeds nel 1968 e 1973), la Coppa Intercontinentale (contro l'Estudiantes) e due Coppe Italia. Giocò anche con con Salernitana, Savona, Roma, Fiorentina e Rochester Lancers. Dopo la fine della sua carriera come giocatore, era stato anche allenatore per alcuni anni (Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria).

PRATI, MILAN "UN GIGANTE DELLA NOSTRA STORIA"

"Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero". Cosi' il Milan ricorda Pierino Prati, scomparso oggi all'eta' di 73 anni.

Milan, Pioli: Vittoria di Lecce dedicata a Pierino Prati

"Prati? Voglio ricordarlo a nome di tutto il club, dedichiamo questa vittoria a lui, siamo vicini ai suoi familiari". Così Stefano Pioli intervenuto a Sky Sport nel postpartita di Lecce-Milan.

BIGON "MORTE PRATI NOTIZIA MOLTO TRISTE"

"E' una notizia molto triste, faccio le condoglianze alla famiglia. Per mio padre era un simbolo e un idolo, oltre ad essere stato un grande attaccante e una persona splendida. Ultimamente il CALCIO italiano sta perdendo grandi persone. Per mio padre sara' una sofferenza". Cosi', ai microfoni di Sky, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ricorda Piero Prati, morto a 73 anni.

BRUNO CONTI, 'RIPOSA IN PACE GRANDE PIERINO'

''Riposa in pace grande Pierino''. E' il saluto di Bruno Conti con un post su Instagram a Pierino Prati.