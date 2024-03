Gli arabi di Pif trattano con il Milan di Gerry Cardinale? Secca smentita

Milan, fondo Pif pensa al club di Gerry Cardinale? La smentita

L'ingresso del fondo saudita Pif nel Milan con gli arabi che investirebbero nel veicolo di RedBird (che controlla il club rossonero) fornendo i capitali necessari a ripagare un vendor loan di Elliott per 550 milioni. O in alternativa, a Pif sarebbe stata proposta una più ampia partnership con RedBird. Il tutto con deadline di fine marzo per prendere una decisone. Questo in sintesi quanto scritto in queste ore da Il Sole 24 ore, poi ripreso da Bloomberg Usa.

Ma secondo quanto appreso da Affaritaliani.it, da fonti vicine alla proprietà del Milan, Gerry Cardinale e RedBird non stanno parlando con Pif, nè con alcun investitore arabo. Non si pensa alla cessione del Diavolo.

Sul tema ricordiamo le parole di Gerry Cardinale in una recente intervista di poche settimane fa (metà febbraio) al Corsera. "Voglio essere categorico: è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare. Mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla Serie A e all’Europa, e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati. Quando li avremo raggiunti, vorrò raggiungerli ancora. Mi dispiace soprattutto per i tifosi, perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è ventilando cambiamenti non veritieri". Per quanto concerne la ricerca di eventuali soci aveva spiegato: "In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo".