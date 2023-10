Pippo Inzaghi torna in serie A: il 18 febbraio derby con l'Inter di Simone

Pippo Inzaghi allenerà la Salernitana. Iervolino esonera Paulo Sousa

Il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha deciso di esonerare Paulo Sousa. Il nuovo allenatore del club campano sarà Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino, reduce dall’avventura alla guida della Reggina - 7° posto in classifica in Serie B (malgrado la penalizzazione in classifica) e l'eliminazione al primo turno di playoff contro il Südtirol - ha trovato l'accordo sulla base di un contratto fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Salernitana in crisi, l'esonero di Paulo Sousa

Fatali per Paulo Sousa le ultime due sconfitte in campionato incassate dalla Salernitana (0-4 in casa con l'Inter e 3-0 a Monza) e una classifica difficile: la squadra ha conquistato solo 3 punti nelle prime 8 giornate con 5 ko e 0 vittorie.

Inzaghi e i suoi 'derby' alla guida della Salernitana

Pippo Inzaghi sfiderà dunque il fratello Simone quest'anno: il match tra Inter e Salernitana è in programma a San Siro il 18 febbraio. Prima avrà un altro derby del cuore: il 22 dicembre all'Arechi contro il suo amato Milan. In Serie A Inzaghi ha già allenato Milan (2014/15), Bologna (per 21 partite nella stagione 2018/19) e Benevento.