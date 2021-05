Piquè prende in giro Vidal: "L'Inter ha vinto lo scudetto contro gli zoppi..."

Quando non si va oltre i confini del buon giusto, gli sfottò sono il sale del calcio e non solo tra tifosi, ma anche tra colleghi calciatori.

È il caso di Gerard Piquè, difensore del Barcellona, che ha preso in giro l’ex compagno Arturo Vidal sullo scudetto appena vinto con l’Inter.

Per festeggiare il titolo di campione d’Italia, il centrocampista cileno ha postato delle foto che lo ritraggono con le maglie della sua carriera, ripercorrendo il suo invidiabile curriculum con 12 campionati vinti in 15 anni: cinque volte in Serie A (4 con la Juve e quest’anno con l’Inter), tre in Germania con il Bayern Monaco, uno in Spagna appunto con il Barcellona e tre in Cile con il Colo Colo.

Giustamente Vidal si fa vanto della sua impresa, ma Piquè lo smonta con un commento beffardo: "Se giochi contro gli zoppi… a quando la Champions?".

Prontamente il nerazzurro gli replica “la prossima sarà mia”, ma resta la questione del gigantesco gap tra le squadre italiane e le big europee che dominano il calcio europeo.

L’ultimo successo italiano a livello continentale risale al 2010, quando fu appunto l’Inter a salire sul tetto d’Europa. E’ arrivato il momento di una nuova impresa? Vidal ci crede, Piquè un po’ meno. Appuntamento alla prossima stagione per vedere chi la spunterà.