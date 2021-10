Pirlo, dove allenerà? L'ex Juve ha trovato la sua nuova panchina

Pirlo-Genoa, il tecnico ancora sotto contratto con la Juve è il primo nome per sostituire Ballardini. In lizza anche Gattuso e Donadoni

Andrea Pirlo ha due motivi per gogolare in questo momento. Il primo è che la Juventus con l'arrivo di Massimiliano Allegri non è migliorata rispetto alla sua gestione, anzi. Oggi i bianconeri sono a 13 punti dalla vetta e con 5 punti in meno in classifica dopo 10 giornate. Il secondo è che Pirlo potrebbe aver trovato una nuova panchina.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX in edicola oggi, la posizione di Ballardini al Genoa è in forte rischio. I rossoblu sono attualmente terz'ultimi e quindi in zona retrocessione. La squadra è col tecnico, come dimostra la reazione nel finale nel pareggio con lo Spezia, ma la panchina è comunque traballante. Non è da escludere che la nuova proprietà possa decidere per un cambio, soprattutto se andasse male la sfida salvezza con il Venezia. Pirlo è ancora sotto contratto con la Juventus ma resta la prima scelta per sostituire Ballardini. In lizza ci sono anche Gattuso, Donadoni e Maran ancora sotto contratto con il Genoa.