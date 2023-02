Pistorius sta per uscire dal carcere dopo 10 anni. "Il suo futuro? In Italia"

Pistorius, quella tragica chiamata nel cuore della notte al suo agente

Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico star dei Giochi Olimpici di Londra 2012, solo un anno dopo il trionfo e la notorietà è finito nell'incubo per aver ucciso la sua compagna Reeva Steenkamp, nella notte di San Valentino del 2013, scambiandola per un intruso. Ha confessato di aver sparato 4 colpi di pistola ed è finito in carcere. Il suo agente è rimasto sempre in contatto con lui e svela. "E' cambiato molto. Gli sono caduti i capelli, è molto stempiato, e anche dimagrito. E soprattutto - racconta Peet Van Zyl al Corriere della Sera - fuma, una sigaretta dopo l’altra, nevroticamente. Prima non aveva questa abitudine. Con me commenta le notizie sull’atletica, è ancora molto appassionato del suo sport. Anche se me lo ha detto chiaramente che non tornerà più a correre. Ha 36 anni, la sua carriera è finita. Si rende conto che ha sbagliato e distrutto molte vite, anche la sua".

"In carcere - prosegue Van Zyl - si è messo a studiare business administration e settore immobiliare. Una volta fuori si occuperà di proprietà e di case. Ora pulisce i bagni della struttura, il suo lavoro è quello". Van Zyl racconta quei momenti di terrore di 10 anni fa. "Il mio cellulare suonò alle 3 e mezzo di notte. Era il numero di di Pistorius. Ma al telefono c’era la figlia dell’amministratore del condominio. Era agitata. Parlava di un corpo nel bagno, di sangue. Sul momento ho capito che avevano sparato a Oscar". Pistorius adesso ha un obiettivo prioritario. "Potrebbe uscire alla fine di questo mese o a marzo. Ha scontato più della metà della pena. Ma dipende da vari fattori e pareri. Parla soprattutto dell’Italia, dove si è sempre trovato bene. Vuole ritornarci, altri posti non gli interessano. Amava molto Gemona, in Friuli, la nostra base di allenamento".