Pjanic-Juventus? Un ex Juve lo vuol soffiare alla Signora. Rumors

Pjanic-Tottenham: Paratici sfida Inter e Juventus

Miralem Pjanic potrebbe tornare in Italia (di nuovo alla Juventus, ma in corsa c'è anche l'Inter di Beppe Marotta). Però per il centrocampista in uscita dal Barcellona (secondo El Mundo Deportivo i blaugrana sono pronti a concedere il prestito è addirittura arrivare alla risoluzione pur di abbassare il monte ingaggi) ci sono almeno un paio di squadre in corsa. Una è il Manchester United, l'altra - e questa è la novità di mercato - è il Tottenham dell'ex Juve Fabio Paratici.

Gli Spurs si sono messi in prima fila per Pjanic per nulla spaventati dai 7 milioni netti a stagione di stipendi. Il club londinese a sua volta dovrà stare attento a non perdere la sua stella in attacco, Harry Kane, corteggiato dal Manchester City. "Tenerlo non è solo un obiettivo mio - ha spiegato Paratici -, ma anche quello del club. Non vedo l'ora di vederlo giocare dal vivo. In questi anni sono stato molto fortunato, ho visto all'opera grandissimi giocatori e grandissimi attaccanti. In questo momento Kane è uno dei migliori attaccanti del mondo - le parole di Paratici a Sky Sport -. È un giocatore speciale perché abbina un fisico da bomber d'area a una tecnica super raffinata. Siccome fa tanti gol, pochi considerano quanti assist fa. È un vero uomo squadra. Per ora non l'ho sentito, non l'ho voluto ancora disturbare perché è concentrato sugli impegni con la Nazionale".

Tornando alla Juventus, manca ancora qualcosa per il rinnovo di Giorgio Chiellini (contratto scaduto il 30 giugno si lavora per arrivare al 2022): "Ancora non è fatta", ha detto Davide Lippi dopo essere stato nella sede dell'Inter ai microfoni di TMW (intermediario della trattativa che ha portato Hakimi-PSG)