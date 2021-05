Pjanic medita sul ritorno alla Juve, con Bentancur e De Sciglio verso il Barça

Miralem Pjanic medita di tornare alla Juventus, dopo una stagione decisamente negativa nel Barcellona.

Scambiato con Arthur più per ragioni di bilancio (entrambi hanno creato una notevole plusvalenza) che per considerazioni tecniche, il bosniaco non ha legato per nulla con Ronald Koeman, che lo ha schierato da titolare solamente sei volte in tutta la durata della Liga spagnola.

"Questa annata mi lascia un gusto amaro e domande che attendono tuttora risposte...", ha scritto Pjanic su Instagram, ma anche il club azulgrana ha parecchi dubbi da sciogliere.

La crisi finanziaria provocata dal Covid-19 ha già costretto i catalani a liberarsi di un giocatore dall'ingaggio pesante come Luis Suarez, una scelta che alla prova dei fatti si è rivelata sbagliata. Anche Pjanic quindi rappresenta un investimento decisamente oneroso, soprattutto per un allenatore che proprio non intende puntare su di lui.

Alla Juventus, al contrario, molti rimpiangono le trame del bosniaco, visto che in più occasioni quest'anno i bianconeri hanno avuto manifeste carenze nella costruzione del gioco.

Arthur non ha conquistato ne' la società ne' i tifosi, ma un ritorno a Barcellona appare davvero improbabile. Potrebbe invece essere Rodrigo Bentancur, più gradito a Koeman, a partire per il Camp Nou, magari insieme a Mattia De Sciglio, che torna dal prestito al Lione ma difficilmente si fermerà a Torino.

Con queste due pedine di scambio, la Juve potrebbe tornare a contare sulla visione di gioco Pjanic, oltretutto rimasto in ottimi rapporti con i bianconeri, superando la concorrenza di altre corteggiatrici illustri, dal Chelsea al PSG.