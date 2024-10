Pogacar: "Julia torna a casa". La nipotina è stata rapita da una setta quando aveva 13 anni. Una storia incredibile

La nipotina di Pogacar scomparsa e la setta. Il campione di ciclismo lancia un disperato appello

Tadej Pogacar, il fuoriclasse sloveno di ciclismo, ha deciso di fare un appello ma non si tratta di un clamoroso ritiro dalle corse, bensì di un messaggio che riguarda la sua famiglia: una brutta vicenda di cronaca nera che riguarda la sua nipotina, scomparsa da casa il 3 novembre 2021 e mai più tornata. La bimba è stata portata via da sua madre Melisa Smrekar. La donna - riporta Il Corriere della Sera - se ne andò di casa di notte portando con sé solo i documenti (della donna si sono scoperte numerose identità fasulle per far perdere le tracce) ma di lei e della bimba non c'è più nessuna notizia. Melisa Smrekar da molto tempo portava avanti una doppia vita, decisamente manipolata da una setta religiosa a capo della quale ci sarebbe Lana Praner, sedicente guru slovena che si dichiara "capace di elevare la coscienza collettiva dei suoi seguaci permettendo loro di raggiungere la pace interiore e l’armonia, collegandosi con mondi fisici e costellazioni planetarie straniere".

Ora le ricerche sembrano avere una pista più sicura: madre e figlia potrebbero trovarsi in Spagna o nelle Azzorre ed è questo il motivo per cui Peter Pogacar ha fatto un appello ai media iberici, diffondendo numerose foto della bambina, in particolare tramite il popolare quotidiano sportivo Marca. Dopo una prima localizzazione avvenuta effettivamente alle Azzorre, ora sembra che il quartier generale della setta possa essersi spostato nella Spagna continentale riaccendendo le speranze di Peter Pogacar di poter ritrovare la figlia. Gli investigatori spagnoli sono al lavoro, Tadej riposa dopo una stagione stratosferica, attendendo con ansia notizie della nipotina scomparsa.

Questa guru Praner, "promette ai suoi seguaci che saranno i prescelti e che le astronavi verranno a cercarli, portandoli su un altro pianeta dove potranno continuare a vivere, mentre quelli rimasti sulla terra moriranno. Una dei seguaci era anche Andrejka Anderli, - svela il padre della bimba scomparsa - che si fece convincere da Lana a trasferirsi alle Azzorre ma presto si rese conto che era una truffatrice e una bugiarda. È riuscita a tornare in Slovenia e mi ha contattato perché voleva aiutarmi nella ricerca di mia figlia Julija".