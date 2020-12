Pogba-Dybala, scambio Juventus-Manchester United già a gennaio

Pogba-Juventus, Mino Raiola apre al ritorno

Paul Pogba di nuovo alla Juventus? Se ne parla praticamente quasi da quando il centrocampista francese... se ne andò per tornare al Manchester United. La Signora è sempre rimasta nei cuori del Polpo e ora i tempi potrebbero essere maturi. Addirittura per il mercato di gennaio, senza aspettare l'estate. Mino Raiola nei giorni scorsi era già stato chiaro: "Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell'estate del 2022, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, capisce poco o niente di calcio. In ogni caso addossino pure la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà. Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no? Fra l'altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Al tempo del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L'importante è volerlo", le sue parole a Tuttosport.

Pogba-Juventus, il contratto in scadenza (2022) con il Manchester United

L'eliminazione del Manchester United dalla Champions (terzi nel girone e sedicesimi di Europa League) può accelerare l'addio di Paul Pogba. Che piace a tanti (Real Madrid e Psg in primis), ma ha l'Italia e la serie A nel cuore. Il problema è il cartellino: acquistato dalla Juventus a 100 milioni, il Manchester non sarebbe incline a sconti. Ma la scadenza del contratto tra un anno e mezzo aiuta i bianconeri e le pretendenti al centrocampista francese. L'ingaggio? Apparentemente può sembrare un ostacolo, ma lo è meno di quanto non sembri. Infatti lo stipendio sarebbe attutito dal 'Decreto Crescita' del governo italiano, che garantisce alle società che acquistano giocatori dall'estero vantaggi fiscali. Pogba guadagna 13 milioni di euro, a lordo la Juventus andrebbe pagare circa 17 milioni.

Pogba-Juventus e Dybala-Manchester United

Poco più rispetto ai costi attuali di ingaggio di Paulo Dybala. E qua siamo al secondo incastro. La Joya è pure lui in scadenza a giugno 2022: le trattative per il rinnovo non sono ancora arrivate a una fumata bianca. La Juventus ha fatto melina di fronte alla prospettiva di aumentargli l'ingaggio sino a 12-15 miloni netti (che non sarebbero neppure agevolati dal Decreto Crescita nel suo caso). Ecco perchè l'ipotesi di una cessione non è fuori dal mondo. Senza contare che nella Juve di Pirlo in queste prime settimane Morata sembra aver trovato un ruolo più centrale al fianco di Ronaldo. Certo, una partenza di Dybala a gennaio lascerebbe scoperto il reparto d'attacco e qualcosa andrebbe probabilmente fatto a quel punto. Oltremanica comunque si parla di uno scambio Dybala-Pogba tra Juventus e Manchester United. I Red Devils non avrebbero problemi ad assisurare qul tipo di stipendio al calciatore bianconero. E già due estati fa pensarono di prenderlo (con Lukaku che sarebbe andato alla Juve anzichè finire all'Inter). Quella volta Paulo scelse di restare a Torino (e fu poi protagonista nello scudetto vinto con Sarri in panchina). Ora potrebbe trovarsi di nuovo a decidere tra Juventus e Manchester...