Pogba-Juventus, scippo Psg grazie a Pochettino

Paul Pogba alla Juventus? Se ne parla da mesi, ma irrompa il Psg sull'ex centrocampista bianconero. Al Manchester United è chiuso da Bruno Fernandes e spesso scavalcato da McTominay o Fred nelle gerarchie di Solskjaer. A fine stagione lascerà quasi certamente i Red Devils e nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno non a Torino, ma in Francia.

Stando alla stampa inglese, il neo allenatore del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, avrebbe fatto dell'ex stella della Juventus una delle priorita' in vista della prossima stagione, con i francesi pronti a sfidare la concorrenza degli stessi bianconeri e del Real Madrid.

Per Pochettino POGBA sarebbe il partner ideale di Verratti in mezzo al campo e lo stesso POGBA - per lasciare partire il quale i Red Devils contano di incassare almeno un'ottantina di milioni di euro - potrebbe essere tentato da una nuova esperienza in Francia.