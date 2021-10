Pogba torna alla Juventus? I tifosi bianconeri sognano dopo che..

Pogba strizza l'occhio alla Juventus: la frase fa sognare i tifosi bianconeri

Paul Pogba non è mai stato dimenticato dai tifosi della Juventus. Da quando è tornato al Manchester United nel 2016 (affare da oltre 100 milioni di euro) i supporter bianconeri hanno sempre sognato che facesse per la seconda volta il viaggio opposto con destinazione Torino per rivestire la maglia bianconera. Il 28enne centrocampista transalpino sarà in scadenza con i Red Devils al termine del campionato e questa potrebbe essere la volta buona. E la frase pronunciata al termine di Francia-Belgio di Nation League (3-2 per i blues con super gol decisivo del milanista Theo Hernandez) apre a questa possibilità. "Parlo sempre con i miei ex compagni alla Juventus. Ma ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, poi vedremo. Ma a Torino sto bene. Vittoria contro il Belgio? Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo abbassati e abbiamo subito due gol. Nel secondo tempo e' stata un'altra partita e sono contento della nostra prestazione", ha detto ai microfoni di Mediaset.

Pogba-Juventus? Manchester United rilancia per tenere Paul

Pogba di nuovo alla Juventus dunque? Possibile, ma non probabile al momento. Su di lui ci sono molti top club (Psg in testa). E il Manchester United sembra non essersi arreso all'idea di perderlo a parametro zero. Anzi, secondo L'Equipe Pogba potrebbe rinnovare il contratto con il club inglese. I Red Devils sembrano pronti a offrirgli un ingaggio da 20 milioni a stagione. Stipendio che lo porterebbe a diventare uno dei calciatori più pagati della Premier League.