"Prendo Ronaldo": l'annuncio che scuote la Juventus arriva dalla Spagna

Ronaldo dalla Juventus al Real Madrid: la promessa di Riquelme

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e torna in maglia merengue? Girano rumors da settimane (al momento più suggestioni). A dirlo non è Florentino Perez (che sogna Mbappè o Haaland per un nuovo ciclo galactico), ma un suo 'rivale'. CR7 "ha rappresentato per il Real Madrid e per il calcio molto: proprio per questo voglio riportarlo qui. Non divido i giocatori tra giovani e vecchi, ma solo in calciatori forti e meno forti”. Le parole sono di Enrique Riquelme (a Cadena Cope), candidato alla presidente del club blanco e 32enne imprenditore che opera nel settore delle energie rinnovabili (presidente di Cox Energy, società del valore di 300 milioni di euro) che punta a mettere fine al regno di Perez (cinque mandati, di cui gli ultimi tre consecutivi).

Ronaldo-Real Madrid, Zidane addio: il programma del rivale di Florentino Perez

Cristiano Ronaldo al Real Madrid (lascerebbe la Juve dopo 3 anni e due scudetti in maglia bianconera se partisse in estate) e Zizou via, nei progetti del rivale di Florentino: “Zidane non sarebbe il mio allenatore, la direzione sportiva cercherebbe un altro profilo per la panchina. A me piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti”, ha sottolineato Riquelme.