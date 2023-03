Processo Juventus: il pm Santoriello si astiene, l'accusa rappresentata da..

Processo Juventus, il pm Santoriello fa un passo indietro: niente udienza preliminare

Ciro Santoriello ha rinunciato alla carica di Pubblico Ministero dell’accusa della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma che riguarda la Juventus. Alla base di questa decisione le polemiche sollevate in questo periodo in seguito alla diffusione del video in cui il giudice si professava tifoso del Napoli e anti-juventino (qui il video).

Senza Santoriello, la procura di Torino, di fronte al gup Marco Picco, sarà rappresentata da Mario Bendoni e Marco Gianoglio, gli altri due magistrati che hanno lavorato sull'inchiesta Prisma.

Il procuratore della Repubblica a Torino, Anna Maria Loreto, ha "preso atto" dell'astensione dell'aggiunto Ciro Santoriello dal processo alla Juventus per la questione plusvalenze. Santoriello aveva inoltrato la comunicazione al capo dell'ufficio nei giorni scorsi. Il procuratore ha "apprezzato l'alto senso istituzionale e senso di lealtà e attaccamento all'ufficio" del magistrato.