Psg esonera Tuchel. Arriva Pochettino: ora scambio con l'Inter tra Eriksen e..

Psg, Tuchel esonerato

Il Paris Saint Germain ha esonerato l'allenatore, Thomas Tuchel. Malgrado la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, scrive L'Equipe, il club ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico tedesco, a sei mesi dalla fine del contratto, in scadenza a giugno prossimo. La decisione, scrive la testata francese, arriva il giorno dopo la messa in onda di un'intervista rilasciata dall'allenatore al canale tedesco Sport 1, che non era affatto piaciuta al club parigino, attualmente terzo in classifica dopo Lille e Lione.

Psg, Pochettino al posto di Tuchel

L'ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino è il tecnico designato a prendere il posto di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint Germain. Leonardo, ha scelto il tecnico argentino. Pochettino che alla guida degli 'Spurs' ha raggiunto la finale di Champions League nel 2019 ha vestito la maglia del PSG per due anni, dal 2001 al 2003, da calciatore.

Psg-Inter, Paredes-Eriksen

Con lui in panchina crescono le possibilità di vedere Christian Eriksen a Parigi. Il centrocampista è in uscita dall'Inter (come ha confermato anche Beppe Marotta prima della vittoria contro il Verona) ed era uno de punti cardine del Tottenham di Pochettino. E' stato in assoluto il calciatore più schierato in carriera dall'allenatore argentino: 255 presenze in sei stagioni in cui hanno lavorato insieme, un totale di 20.783 minuti complessivi. Da qualche settimana si parla di uno scambio Psg-Inter tra Eriksen e Paredes e ora Leonardo potrebbe accelerare.