Qatar 2022, Argentina e Messi lacrime Mondiali. Al-Shahrani infortunio choc

Mondiali Qatar 2022, Argentina e Messi crollano contro l'Arabia Saudita

Incredibile in Qatar: l'Argentina di Messi perde la partita di esordio al Mondiale 2022 contro l'Arabia Sausita. Sorpresa assoluta. E dire che la Seleccion guidata da Scaloni era passata in vantaggio dopo 10 minuti grazie a un rigore, meglio un rigorino (leggera trattenuta su Paredes in area) trasformato dallo stesso Messi. Poi tre gol annullati per fuorigioco all'albinceleste e tutto sembrava tranquillo. Invece nel secondo tempo la nazionale araba ha ribaltato la partita in 5 minuti con i gol di Al Shehri (48°) e Al Dawsari (53°). Lionel Messi é il primo giocatore a segnare in 4 diversi Mondiali con la maglia dell'Argentina (2006, 2014, 2018, 2022): superati a quota tre Batistuta (1994, 1998, 2002) e Maradona (1982, 1986, 1994): un record che la Pulce del Psg ha raggiunto in una giornata amara.

Argentina perde ai Mondiali 2022 e salva il record dell'Italia di Mancini

Per l'Argentina arriva la sconfitta dopo 36 risultati consecutivi: l’ultimo ko risaliva al 2 luglio 2019 (sconfitta con il Brasile). Se la nazionale di Messi non avesse perso sarebbe stato raggiunto il record dell'Italia di Mancini (a quota 37, venne interrotto nel 2021 2-1 contro la Spagna nelle semifinali della Nations League). Una curiosità: òe ultime tre squadre che hanno battuto l'Argentina ai Mondiali hanno vinto il trofeo o sono arrivate in finale (Francia, Croazia e Germania). Improbabile che capiti all'Arabia Saudita.

Argentina-Arabia Saudita, paura per l'infortunio di Al-Shahrani

Nel finale di Argentina-Arabia Saudita, paura per il difensore Al-Shahrani colpito in pieno volto da una ginocchiata del portiere e compagno di squadra Al-Owais, uscito dalla propria porta per respingere un cross avversario. L'estremo difensore ha subito capito la gravità dell'infortunio e chiamato a gran voce l'ingresso dei soccorsi. Poi si è seduto a terra in lacrime. Fortunatamente, dopo qualche minuto di paura, Al-Shahrani ha alzato il pollice ed è uscito dal campo cosciente seppur in barella. Un infortunio choc che arriva dopo quello di Beiranvand in Inghilterra-Iran.

Argentina-Arabia Saudita 1-2, Lautaro Martinez: "Perso per errori nostri"

"È chiaro che abbiamo perso la partita a causa dei nostri errori. Nel primo tempo avremmo potuto segnare più di un gol", ha detto Lautaro Martinez, ai microfoni del "Clarin", dopo la sconfitta ai Mondiali 2022 in Qatar dell'Argentina contro l'Arabia Saudita. "Dobbiamo riposare e pensare a ciò che ci aspetta, ci sono due finali. La sconfitta fa molto male perché volevamo iniziare la Coppa del Mondo vincendo. Dobbiamo riposare e pensare a correggere i nostri errori", le parole dell'attaccante di Inter e Argentina.