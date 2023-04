Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo. La confessione

Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo

Non solo Balotelli. Prima di incontrare Super Mario, la showgirl Raffaella Fico ha avuto una relazione, mai confermata ufficialmente dall’altro lato, con Cristiano Ronaldo. Come scrive Milan live, di recente proprio la Fico è tornata a parlare di tale liaison, ormai parecchio datata.

In molti hanno pensato nel corso degli anni che fosse soltanto una bufala, o una macchinazione da gossip per dare visibilità alla Fico. Ma l’ex gieffina non torna indietro, anzi, conferma di aver avuto una relazione di 11 mesi con Ronaldo.

"È stato gentile, mi ha corteggiata. All'epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventun anni", ha confidato tempo fa la Fico a Piero Chiambretti. "Io al posto di Georgina Rodriguez ora? Non l'ho mai pensato, non è una cosa che mi affascina", ha aggiunto. Di recente Raffaella Fico ha compiuto 33 anni e ha annunciato di essere single: la sua ultima liaison, quella con l'imprenditore Giulio Fratini, è già giunta al termine.