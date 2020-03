Rangnick non andrà al Milan, bomba dalla Germania

Ralf Rangnick non è intenzionato ad accettare l'offerta del Milan. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Germania. Secondo Sky Sport Deutschland, salterebbe l'idea di Ivan Gazidis che per lui avrebbe in mente un doppio ruolo di allenatore e direttore dell'area tecnica. Nei giorni scorsi le voci di un'intesa raggiunta tra il tecnico ex Lipsia e l'ad del Milan si erano fatte molto insistenti. Secondo i media tedeschi è "improbabile che si verifichi un possibile accordo".

Stando poi a quanto riporta l'Ansa, tra Rangnick e Ivan Gazidis ci sono stati dei contatti esplorativi negli scorsi mesi ma nessuna offerta formale è mai stata sottoposta all'attuale responsabile dell'area tecnica delle squadre RedBull.

Alla vigilia del match contro il Genoa di domenica, Ivan Gazidis aveva parlato alla squadra rossonera: l'ad milanista ha confermato ai giocatori la sua fiducia in Stefano Pioli e, secondo la Gazzetta, ha spiegato che ci sono pochissime chance di vedere Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione. “Non penso a Rangnick, ​devo rimanere concentrato sul mio lavoro, permettere al Milan di finire il campionato nel miglior modo possibile”, le parole di Pioli dopo il ko in campionato. Mentre il presidente Paolo Scaroni aveva a sua volta raffreddato le voci in una recente intervista.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento del Manchester United per il tecnico tedesco in sostituzione di Solskjaer.