Rashford calciatore più costoso al mondo. Serie A, Hakimi top. Ronaldo out dalla top 100

Rashford calciatore più costoso al mondo davanti ad Haaland. Giù Mbappè

E' l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford il giocatore più costoso dei 'Big 5', secondo il Cies Football Observatory. Il valore massimo stimato è stato calcolato per il 23enne attaccante dello United in 165,6 milioni di euro. Il prolifico attaccante norvegese di 20 anni Erling Haaland è al secondo posto con un valore di trasferimento stimato di 152 milioni di euro, mentre il 22enne inglese Trent Alexander-Arnold completa il podio con 151 mln. Con soli 18 mesi di contratto rimanenti, l'ex leader della speciale classifica Kylian Mbappé scende al quinto posto con un valore di 149.4 mln di euro.

L'esterno del Liverpool è il difensore più costoso davanti ad Alphonso Davies del Bayern Monaco (139 milioni di euro) e Rúben Dias del Manchester City (127 milioni di euro). I massimi valori stimati per centrocampisti e portieri sono registrati per Bruno Fernandes (151 milioni di euro) e Ederson Moraes (80 milioni di euro).

Messi appena dentro alla top 100, Cristiano Ronaldo fuori

Con solo sei mesi di contratto rimanenti, Lionel Messi entra appena nella top 100: al 97° posto con un valore stimato di 54 milioni di euro. Nonostante le sue ottime prestazioni, il 35enne Cristiano Ronaldo (47 milioni di euro) è solo 131esimo. Ciò è dovuto principalmente alla sua età e alla durata relativamente breve del suo contratto con la Juventus (fino a giugno 2022).

Hakimi calciatore più costoso della serie A davanti a Lautaro Martinez e Matthijs de Ligt

Per quanto riguarda la Serie A il primo come valore di mercato è Achraf Hakimi, esterno marocchino dell'Inter con 113,7 milioni di euro che valgono la 16esima posizione complessiva. Sopra i 100 milioni di euro anche il compagno di squadra, Lautaro Martínez (105,5 milioni) e il difensore della Juventus Matthijs de Ligt (104,1 milioni). Subito dietro l'altro attaccante dei nerazzurri, Romelu Lukaku con un valore di trasferimento di 97,6 milioni di euro. Segue poi lo svedese della Juventus, Dejan Kulusevski con un valore stimato di 83,4 milioni di euro. Il sesto rappresentante della Serie A e primo italiano in classifica è ancora un calciatore della squadra di Conte, Nicolò Barella. Il valore del centrocampista nerazzurro e della Nazionale è di 78 milioni di euro. Sopra i 70 milioni anche Fabian Ruiz (72,6 milion) e il terzino del Milan, Theo Hernandez (72,3 milioni). Completano la Top Ten della Serie A Piotr Zieliński e Rodrigo Bentancur. Il valore dei due centrocampisti è rispettivamente di 67,9 milioni di euro e 63,2. Sopra i 60 milioni anche il nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il nigeriano vale 62,2 milioni di euro. Circa un milione in più di Alessandro Bastoni, quinto rappresentante dell'Inter e secondo italiano con un valore di 61,1 milioni di euro.