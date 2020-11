Real Madrid crolla a Valencia. Zidane sulla graticola per le scelte tecniche

Pesante scoppola rimediata dal Real Madrid: 4-1 a Valencia (con 3 rigori contro i blancos e un brutto autogol di Varane) e il poker subito mette Zinedine Zidane sul banco degli imputati. Critica e tifosi sono poco convinti della scelte operate da Zizou che doveva fare a meno di Casemiro e Hazard (fermati dal coronavirus) e ha lasciato in panchina Mendy e Kroos preferendo loro Marcelo (in un periodo no, tra i peggiori in campo al Mestalla con responsabilità su un paio di gol e 23 palloni persi) e Isco. Anche la decisione di schierare tra i i titolari Vinicius (neanche un tiro nello specchio della porta avversaria nella notte di Valencia) e Asensio è piaciuta poco.

Real Madrid, Zidane: "Sconfitta a Valencia è colpa mia"

"La colpa è mia perché sono l'allenatore e devo trovare una soluzione. Ma abbiamo giocato bene la prima mezz'ora e dal pareggio la partita è cambiata completamente. Ci è capitato più volte e non mi piace. Assenza Casemiro? Non dobbiamo cercare scuse. Sono tutti giocatori del Real e giocano...", le parole di Zidane dopo la sconfitta del Real Madrid a Valencia.

Zidane e una difesa del Real Madrid che imbarca gol

La difesa del Real Madrid fa acqua: la squadra di Zidane incassa gol da sette partite consecutive e ha una media di 1,5 reti prese a partita. L'attacco poi fa fatica e ora si aggiunge anche la tegola Benzema uscito durante la sfida con il Valencia per un problema all’adduttore.

La panchina di Zidane al momento non è in discussione, ma sono comunque vietati errori, perchè la stagione rischia di essere in salita. Nelle scorse settimane erano usciti rumors su un possibile esonero (si parlava di Raul o Pochettino in lizza), ma poi Zizou non ha rischiato nulla. "Sono a rischio? È quello che si dice, come si diceva un anno fa o durante la mia prima esperienza qui. Quello che devo fare è il mio lavoro, il resto non conta", aveva spiegato prima del Clasico contro il Barcellona poi vinto 3-1 al Camp Nou.

Zidane, ciclo di ferro tra Liga e Champions League

Però i blancos continuano ad avere alti e bassi. Dopo la pausa dedicata alle nazionali, il Real Madrid avrà un ciclo di ferro: trasferte contro Villarreal e Siviglia, derby contro l'Atletico Madrid in Spagna. In Champions sfida a San Siro contro l’Inter e in Ucraina contro lo Shakhtar: la situazione è complicata a causa della sconfitta in casa con gli ucraini e il pareggio (acciuffato per i capelli) sul campo del Borussia Mönchengladbach, parzialmente rimediati dal 3-2 con casa con l'Inter nell'ultimo turno. Attualmente il Real Madrid è a quota 4 insieme allo Shaktar, con i tedeschi a 5 e i nerazzurri a 2. Nelle ultime 3 partite può succedere di tutto: qualificazione o clamorosa eliminazione già nella fase a gironi.

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 20, Villarreal 18, Atl. Madrid 17**, Real Madrid 16*, Granada 14*, Cadiz 14, Betis 12, Barcellona 11**, Valencia 11, Getafe 11*, Elche 11**,Siviglia 10**, Osasuna 10*, Athletic 9*, Alaves 9, Eibar 9, Celta Vigo 7, Levante 6*, Valladolid 6, Huesca 6.

*una gara in meno **due gare in meno