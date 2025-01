Red Bull Ibiza Royale, la corsa a ostacoli più folle di sempre: 250 squadre da tutto il mondo

Ad aprile 2025 l’isola di Ibiza accoglierà la corsa ad ostacoli più temeraria mai concepita. È Red Bull Ibiza Royale, un percorso divertentissimo e arricchito da challenge stravaganti, che metteranno alla prova chiunque abbia voglia di cimentarsi in un’attività che unisce fitness e divertimento.

Dall'11 al 14 aprile, 250 squadre selezionate provenienti da circa 50 Paesi diversi - tra cui l’Italia - si immergeranno in una straordinaria avventura di quattro giorni a Ibiza. Le migliori 10 squadre accederanno poi alla finalissima del 13 aprile, con gli spettatori sul posto e la diretta streaming dell’evento.

Le iscrizioni si concluderanno venerdì 14 marzo 2025. Chiunque può candidarsi per partecipare a Red Bull Ibiza Royale: basta essere in due persone (uomo e donna) e avere tanta voglia di divertirsi e mettersi in gioco.

Il percorso, composto da 9 ostacoli unici e divertenti lungo un tracciato di 1,4 km, è stato progettato da un nutrito pool di player e atleti Red Bull per mettere alla prova corpo e mente. Ogni ostacolo sarà diverso e concepito per creare sfide stravaganti e sempre nuove a livello di velocità, forza, equilibrio e reattività.

Tra gli ideatori degli ostacoli, spiccano la leggenda canadese dello snowboard Seb Toots, la social star spagnola Nil Ojeda, l'atleta di sport estremi ed esperta di fitness statunitense Demi Bagby, la danese Ida Mathilde Steensgaard, campionessa di Obstacle Course Racing e atleta HYROX, il content creator sportivo neozelandese David Jones e i parkourer francesi Charles Poujade e Mélanie Buffetaud.

"Penso che nessuno abbia mai creato un percorso con ostacoli come questi prima d'ora: il divertimento è assicurato - ha affermato Demi Bagby - Red Bull Ibiza Royale sarà un’esperienza fantastica in un posto incredibile: sicuramente lascerà ricordi indelebili a chi vi parteciperà”.

Per iscriversi alla corsa ad ostacoli più folle di sempre, basterà seguire 3 semplici step:

Step 1: Trovare un amico per formare una squadra di due persone. Ogni squadra deve essere composta da un uomo e una donna. La competizione è aperta a tutti i livelli di forma fisica: tenere solo a mente che occorrerà affrontare un percorso di 1.4 km in salita e che un buon senso dell'umorismo è indispensabile!

Step 2: Completare la sfida di qualificazione online sul sito di Red Bull Ibiza Royale o a un evento locale di qualificazione. Si è chiamati a cimentarsi in una prova, di persona o online. Sul sito di Red Bull Ibiza Royale si può trovare un evento pubblico di qualificazione nella propria zona, oppure ci si può mettere alla prova nella sfida in versione online. Una volta superata la challenge, è possibile registrarsi al form e passare così all’ultimo step.

Step 3: Inviare un video di presentazione della propria squadra.

Completata la qualificazione, verrà chiesto di inviare un video di presentazione della squadra, con il quale dimostrare il motivo per cui si dovrebbe essere scelti. Il video deve durare al massimo 60 secondi ed essere in lingua inglese. La selezione si basa su criteri di energia, creatività e originalità: mostrare uno stile di vita attivo e un’energia personale unica saranno ingredienti fondamentali!

Infine, bisognerà attendere l’annuncio per sapere se si è selezionati tra i 250 team che parteciperanno alla finale di aprile, sfidando persone da tutto il mondo nella corsa verso il Castello di Ibiza. L’Italia sarà anche rappresentata da due team wild card formati da content creator: un team sarà composto dagli sportivi Marta Giunti e Gio Maione, un altro da Lisa Nembrini e Carlo Fiorentini, membri della community di Zest, il punto di riferimento dei viaggi adrenalinici Red Bull Ibiza Royale, presentata da Xiaomi Redmi Note 14 Series, non è semplicemente una corsa, ma un’avventura unica che unisce adrenalina, divertimento, fitness e spirito di squadra per un’esperienza senza precedenti.