Rivoluzione Juventus: ecco i giocatori via a giugno (da Vlahovic a Yldiz)

Le cessioni della Juventus a giugno

Il fallimento del progetto Thiago Motta porta in casa Juventus ad una rivoluzione nel prossimo mercato e nella prossima stagione. E a nulla servono le dichiarazioni di facciata dei dirigenti che provano a dare fiducia all'allenatore italo-brasiliano: l'addio sarà certo come scritto ieri (tre opzioni: Conte-Gasperini-Mancini).

Ma ci saranno grossi cambiamenti anche tra i giocatori per un semplice motivo: la società dopo aver messo più di 900 milioni di euro negli ultimi 4 anni per ripianare i passivi e dopo averne spesi nelle ultime due sessioni di mercato quasi 250 non ha più voglia di mettere altri liquidi. Traduzione: bisognerà vendere soprattutto se non si raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League.

Chi è sul mercato

Il primo nome della lista è quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante, costato più di 90 milioni, è stato di fatto bocciato già ad inizio anno. Giuntoli ha provato per mesi a trovare un acquirente, senza successo. Il serbo è schiavo del suo contratto, a salire, che il prossimo anno lo porterà ad avere 12 milioni netti di stipendio; cifra che nessuno in Italia ed in Europa ha intenzione di coprire.

Via Vlahovic, quindi, sapendo però che sarà difficile. A partire dal fatto che il giocatore è in scadenza e a gennaio 2026 potrebbe quindi firmare a zero per qualsiasi altra società. Al massimo quindi i bianconeri potrebbero portare a casa 15 milioni ma potrebero aggiungere il risparmio sull'ingaggio lordo da 24 milioni; un'operazione quindi in positivo per le casse da 40 milioni.

C'è poi grande attesa per la situazione di Cambiaso. «Se davvero Guardiola ci casca e offre 60 milioni la Juventus fa l'affare della vita...». Ed è proprio questo che Giuntoli spera dato che radio mercato valuta oggi l'esterno juventino al massimo 30 milioni.... Si tratterebbe quindi di un'operazione stellare economicamente e tecnicamente parlando.

Ma è chiaro che un big però sarà fatto partire. Ed il primo nome della lista è quello di Kenan Yildiz, il 20 enne simbolo di quella che doveva essere la nuova generazione bianconera ed oggi già messo sul piatto dei sacrificabili. Ovviamente per una cifra ad oggi fatta circolare attorno agli 80 milioni di euro. le vie del mercato sono misteriose, soprattutto quelle inglesi, per cui ogni cifra da assurda può diventare fattibile. Di sicuro è sacrificabile.

Radio mercato però vede in crescita le quotazioni di Khephren Thuram: il centrocampista con le sue prestazioni di alto livello, all'interno di una squadra in crisi, sta attirando su di se gli occhi di alcune big straniere che potrebbero portarselo via (si parla di una valutazione da 50 miloni).

Ci sono poi le situazioni delle due grosse delusioni della stagione, Douglas Luiz e Koopminers. Le cose verranno valutate, anche parlando con il prossimo allenatore. Ma di sicuro verrà valutata, soprattutto per il primo, un prestito o una cessione.