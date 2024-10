Rocchi: "Reijnders espulso in Milan-Udinese? Giusto". Su Douglas Luiz in Juventus-Lazio...

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, durante il programma Open Var di Dazn ha analizzato alcuni episodi arbitrali caldi di questa giornata. Focus su Milan-Udinese e Juventus-Lazio giocate sabato 19 ottobre.

ROCCHI SULL'ESPULSIONE DI REIJNDERS IN MILAN-UDINESE

"Quattro parametri del rosso sono indiscutibili, ragionavano sul fallo. Sosteniamo la decisione del campo, decisione ottima: il movimento di Reijnders è naturale, ma il contatto è chiaro e fischiare il fallo è la situazione più logica, perché c'è l'incrocio delle gambe. Lovric è in anticipo e in vantaggio sul pallone, entrambi i calciatori cambiano la loro corsa"

ROCCHI SULL'INTERVENTO DI TRAORE' SU CHUKWUEZE IN MILAN-UDINESE

"Sbagliato non ammonire, è un errore. Classico step on foot oltre la misura, non è oltre il giallo"

ROCCHI SUL GOL ANNULLATO A KABASELE IN MILAN-UDINESE

"Ekkelenkamp è in fuorigioco, di pochissimo ma partecipa all'azione. L'arbitro va al monitor perché è una decisione soggettiva, se l'impatto sia reale o meno. In questo caso lo è, protocollo rispettato senza dubbi. All'inizio anche io non avevo chiara la situazione, poi ho capito"

ROCCHI SULL'INTERVENTO DI DOUGLAS LUIZ SU PATRIC IN JUVENTUS-LAZIO

"Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono. Era successo già in Empoli-Juventus e siamo rimasti con la decisione nel campo, così come in questo caso. Il VAR ci mette poco perché va sull'intensità del colpo, posso capire il non intervento ma sono comportamenti che non c'entrano nulla col calcio. Non sanzionarlo non è un errore chiaro, è una mezza spinta più che un colpo. Se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente. Patric accentua un po', il non intervento VAR arriva dal fatto che non è stato trovato nulla di importante"