Roma addio Champions, Frosinone in serie B... i verdetti dell'ultima giornata

Atalanta-Torino 3-0, Dea quarta (con vista sul terzo posto), addio Champions League per la Roma

L'inarrestabile Atalanta, dopo il successo in Europa League, festeggia al meglio in casa contro il Torino, cala il tris, vince 3-0, e si regala il momentaneo quarto posto in Serie A con 69 punti, superando il Bologna fermo a 68 e quinto, portandosi a -2 dalla Juve terza, con il recupero da giocare con la Fiorentina il prossimo 2 giugno, a campionato terminato.

Il successo della squadra di Gasperini fa sfumare la possibilità di mandare sei squadre italiane in Champions League con la Roma che perde l'occasione e dovrà accontentarsi dell'Europa League.

Torino spera nella Conference League, Napoli addio coppe europee

Il Torino resta nono con 53 punti al pari del Napoli che non è andato oltre lo 0-0 in casa con il Lecce e con la squadra di Juric che può ancora sperare di andare in Conference League se la Fiorentina la vincerà nella finale del 29 maggio.

Empoli-Roma 2-1, Niang gol salvezza al 93°

Partita intensa al Castellani tra Empoli e Roma, con i toscani che si impongono al 93' 2-1 grazie al gol di Niang e si salvano, restando in Serie A e condannando il Frosinone alla B. La rete decisiva dell'ex Milan all'ultimo secondo suggella una cavalcata pazzesca dei toscani con Nicola che compie l'ennesima impresa di salvare una squadra che sembrava condannata. Nella sfida con la Roma l'Empoli ci ha sempre creduto ed è passata in vantaggio al 13' con la rete di Cancellieri. La squadra di De Rossi reagisce, si vede annullare un gol di Cristante al 20' su fuorigioco e trova il pari al 46' con Aouar. Ad inizio ripresa al 51' occasione per la Roma con Walukiewicz che devia in maniera fortuita verso la sua porta ma è bravo Caprile ad evitare la rete. La Roma trova anche il gol in contropiede con El Shaarawy ma viene annullato per fuorigioco. L'Empoli continua ad attaccare, sfiora il vantaggio ancora con Cancellieri e al 93' trova il gol salvezza con Niang che si trova al posto giusto al momento giusto e non sbaglia davanti a Svilar. Sigla il 2-1 e salva i toscani.

Frosinone-Udinese 0-1, la squadra allenata da Di Francesco retrocede in Serie B

In un finale thrilling sui due campi coinvolti alla fine a piangere lacrime amare è il Frosinone che perde la sua gara in casa allo Stirpe 1-0 con l'Udinese e retrocede in Serie B dopo che la Roma è stata battuta dall'Empoli al Castellani 2-1 con una rete dei toscani in pieno recupero. La squadra di Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76' il gol di Davis, il primo in serie A e chiudono la stagione a 35 punti al terz'ultimo posto che vuol dire retrocessione. I friulani di Cannavaro tirano un sospiro di sollievo e grazie al successo chiudono la stagione a 37 punti. La gara è stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre con gli ospiti salvati da Cerofolini al 7' e all'12' e i padroni di casa pericolosi al 18' e 19', ma Okoye è decisivo prima sulla conclusione di Zortea, poi sul colpo di testa ravvicinato di Okoli. Il brivido più intenso arriva al minuto 40' ai danni dell'Udinese con Soulé che su punizione trova la traversa. Ad inizio ripresa al 47' altro legno per il Frosinone con Brescianini che con un morbido tocco sotto cerca il palo lontano, accarezzandolo. Poi al 58' ci prova Zortea ma è ancora bravo il portiere bianconero. L'Udinese si difende, resiste e riparte e al 76' passa in vantaggio: lancio lungo verso Lucca, che stoppa di petto e fornisce involontariamente la sponda per Davis che con il mancino batte Cerofolini. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma senza successo e devono retrocedere in Serie B.

Atalanta show contro il Torino

Dopo un inizio in cui i granata hanno fatto la partita con Zapata e Ilic a rendersi pericolosi, ma poi l'Atalanta sale di intensità diventa padrona del campo e va due volte a segno. Il primo gol arriva al 26' con De Keteleare che serve in area Scamacca, il quale si gira sul destro e conclude in rete a fil di palo. Poi al 43esimo ancora De Keteleare a innescare questa volta Pasalic che conclude centralmente: Gemello si fa sfuggire il pallone e arriva Lookman che deve solo spingere in porta per il 2-0.

Ad inizio ripresa il Toro prova a reagire con Pellegri ma l'Atalanta non molla e al 52' va ancora a segno con Scamacca, ma viene annullato perché De Keteleare non era riuscito a tenere il pallone in campo. Al 66' ancora nerazzurri in rete con Lookman ma anche questa rete viene annullata per un fallo su Ilic di Scamacca in area. Il tris dell'Atalanta arriva poco dopo: al 71 rigore per i nerazzurri per un fallo su Lookman. Sul dischetto va Pasalic che batte Gemello per il 3-0. Il Torino non riesce a reagire e la squadra di Gasperini affonda e al 76' arriva il terzo gol annullato ancora a Lookman questa volta per fuorigioco. Ultimo sussulto granata al 90' ma arriva una grande parata di Rossi su Ilic.

Lazio-Sassuolo 1-1, la squadra di Tudor in Europa League

La Lazio nell'ultima di campionato all'Olimpico pareggia 1-1 con il Sassuolo già retrocesso in serie B e conquista il punto che vale il settimo posto e la qualificazione in Europa League. La squadra di Tudor chiude a quota 61 settima in classifica. Nel primo tempo due le opportunità per la Lazio al 3' con Cragno che salva su Hysaj, al 31' è ancora il portiere del Sassuolo a salvare su Kamada. Lazio avanti al 60' con Zaccagni su calcio di punizione che supera Cragno. Ma il vantaggio dura poco e al 66' pareggia il Sassuolo con Viti che insacca da pochi passi il gol del'1-1. Nel finale ci prova prima Immobile da una parte e Laurienté dall'altra senza fortuna.