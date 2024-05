Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato, l'annuncio dell'ex Juve

DIFENSORE CENTRALE: LEONARDO BONUCCI - Non solo per il gol decisivo in finale, ma è stato un grandissimo protagonista del torneo, accanto al suo partner storico Giorgio Chiellini. Avrebbero meritato entrambi di essere in questa Top 11

Leonardo Bonucci annuncia l'addio al calcio

Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato. L'ex difensore della Juventus e colonna della nazionale italiana campione d'Europa a Euro 2020 con un gol pesantissimo nella finale di Wembley contro l'Inghilterra che portò la partita ai rigori) ha detto stop. L'ultima partita di una gloriosa carriera è quella tra il suo Fenerbahce e l'Istanbulspor.

“Per me è stato un piacere far parte di questa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio sia dentro che fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio terminare la mia carriera con un trofeo e abbiamo la possibilità per diventare campioni. Vi ringrazio tutti”, ha detto Leonardo Bonucci sui canali ufficiali del club turco.

Leonardo Bonucci - 12 presenze in sei mesi con la squadra turca - ha ricevuto sabato una maglia autografata da tutta la squadra del Fenerbahce con il numero 19

Bonucci si ritira dal calcio. il comunicato del Fenerbahce

"Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra. Mert Hakan Yandaş, uno dei nostri capitani, ha tenuto un discorso di ringraziamento a nome della squadra e ha detto: “Ho visto personalmente in lui molte volte come dovrebbe essere un leader. Lo ringrazio tantissimo per essere sempre stato presente per la squadra dentro e fuori dal campo".