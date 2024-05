Antonio Conte-Napoli ci siamo: colpo De Laurentiis, con 2 regali per il mister

Napoli-Antonio Conte (quasi) fatta

Antonio Conte si avvicina alla panchina del Napoli. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha messo sul tavolo delle trattative un contratto triennale da 6,5 milioni di euro a stagione (a cui andranno aggiunti i bonus) per convincere l'ex allenatore di Inter e Juventus ad accettare.

L'accelerazione nelle ultime ore, dopo le voci su Gian Piero Gasperini (che rinnoverà con l'Atalanta reduce dallo storico trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen con una prestazione incredibile di Ademola Lookman) e quelle su Stefano Pioli (che ha lasciato il Milan - dove arriverà l'ex Roma e Lille Paulo Fonseca - dopo cinque anni e uno scudetto indimenticabile per i cuori rossoneri).

La fumata bianca tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe arrivare già nelle prossime ore. C'è chi parla di un possibile annuncio già a inizio prossima settimana (tra lunedì e martedì).

Antonio Conte-Napoli con Lele Oriali

L'allenatore salentino potrebbe iniziare questa nuova avventura all'ombra del Vesuvio con una un team manager che conosce molto bene e con cui ha lavorato benissimo in passato (all'Inter e in Nazionale): Gabriele Oriali.

Antonio Conte al Napoli: le voci su Lukaku centravanti nel post Osimhen

Tra le voci di queste ore c'è anche quella del nuovo attaccante del Napoli di Antonio Conte: Victor Osimhen sembra destinato all'addio e ha la corte delle big europee. Tra di essere oltre al Psg, c'è anche il Chelsea (che potrebbe avere un mister italiano in panchina, Enzo Maresca in pole position pagando i 10 milioni di clausola rescissioria al Leicester, Roberto De Zerbi outsider). I blues non vorrebbero pagare i 125-130 milioni di clausola, ma sarebbero pronti a offrire Romelu Lukaku (fine prestito con la Roma) come parziale contropartita tecnica. Big Rom sarebbe nome gradito al mister salentino (che lo volle all'Inter e con cui vinsero lo scudetto 2020 in nerazzurro sfiorando anche il trionfo in Europa League, persa in finale contro il Siviglia.