Roma-Dybala e i 60 milioni dall'Arabia Saudita. Cosa sta succedendo

Venti milioni a stagione per tre anni: totale 60. Paulo Dyabala riflette sull'offerta dall'Al-Qadsiah. Ventiquattro ore per prendere una decisione e dare una risposta definitiva al club che ha già ingaggiato Equi Fernández, Nacho e Aubameyang. Lo riporta calciomercato.com, secondo cui "la Roma ha accettato, verbalmente, l’offerta fatta dal club arabo" (dunque non ancora presentata ufficialmente). Ossia 18 milioni per il cartellino.

Soldi che permetterebbero "anche di rientrare, parzialmente, dell’investimento fatto per Soulé", spiega calciomercato.com. "Paulo non si vende!", è la scritta apparsa sui muri di Trigoria nella notte tra giovedì e venerdì (e poi cancellata), oltre che sui social, con tanti messaggi contro la partenza dell'argentino.

Roma che in questa sessione di mercato si è rinforzata in attacco non solo con l'arrivo di Matias Soulè dalla Juventus, ma anche con l'acquisto a titolo definitivo del 27enne centravanti ucraino Artem Dovbyk dal Girona (dove ha fatto 24 gol nel 2023/2024 laureandosi capocannoniere della Liga).