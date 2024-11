Roma, Juric rischio esonero: sondaggio Paulo Sousa ma spunta il nome di Roberto Mancini

Juric esonero? Roma ko a Verona: è crisi giallorossa

La Roma perde a Verona e la crisi si fa sempre più preoccupante: giallorossi undicesimi in classifica con 13 punti (-12 dal Napoli capolista) con 4 ko in 11 partite e sole 3 vittorie. Ivan Juric a rischio esonero dopo essere arrivato il 18 settembre al posto di Daniele De Rossi. Per lui subito due successi (4-0 all'Udinese e 2-1 al Venezia), poi il pareggio di Monza (1-1), due sconftte consecutive (0-1 con l'Inter e 5-1 sul campo della Fiorentina). Dopo il successo all'Olimpico contro il Torino (1-0), il ko di Verona (3-2) che potrebbe segnare il destino di Juric.

Roma, esonero Juric? Ranieri, Paulo Sousa e suggestione Mancini. Le indiscrezioni

I Friedkin, in questi giorni a Parigi, dovranno decidere cosa fare sulla panchina della Roma in una settimana che vedrà la squadra giallorossa già in campo giovedì contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League. Esonero scontato? No. E tante le voci in caso di cambio. Con un traghettatore si scalderebbe il nome di un mister molto amato dal popolo romanista: Claudio Ranieri. Le indiscrezioni che trapelano invece escludono il ritorno Daniele De Rossi.

In caso di scelta forte su un nuovo progetto made in Italy resta in ballo Max Allegri (di cui già si parlò al momento dell'esonero di De Rossi), torna a circolare il nome di Maurizio Sarri e compare quello di Roberto Mancini che da poco si è separato con l'Arabia Saudita. Sul fronte Mancio va però detto che, secondo quanto riporta Il Messaggero, l'ex ct dell'Italia non sarebbe stato ancora contattato dal club.

Attenti alle piste straniere. Con Paulo Sousa in questo momento alla guida dell'Ah-Ahli, ma che potrebbe liberarsi (secondo la Gazzetta ci sarebbe stato un sondaggio, c'è però l'ostacolo della clausola per liberarlo e poi andrebbe fatto un biennale), Edin Terzic (l'ex Borussia Dortmund era stato accostato anche al Milan un mese fa, pista meno calda) e Graham Potter (ex Brighton e Chelsea).

Oltre a Frank Lampard che ha allenato Chelsea ed Everton. "Il club che è stato appena acquistato dai Friedkin. E il suggerimento alla proprietà giallorossa è arrivato nei giorni scorsi proprio da ambienti vicini ai Toffees, durante il soggiorno in Inghilterra", scrive la Rosea.

LEGGI ANCHE