Roma-Porto 3-2: giallorossi agli ottavi di Europa League con la Lazio

Dybala show con Pisilli a segnare il gol della qualificazione: la Roma stende il Porto con un 3-2 in rimonta (lusitani in vantaggio con Samu, poi nel recupero l'autogol di Rensch che ha fissato il punteggio finale) e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Una bella impresa, quella compiuta dalla squadra di Claudio Ranieri, andando a eliminare una squadra molto ostica. Il sogno giallorosso prosegue e nel mirino c'è l'Estadio de San Mamés di Bilbao, dove si giocherà la finale della competizione il 21 maggio. Stessa speranza anche per i cugini della Lazio, che avevano già superato il turno senza passare dai playoff.

Roma e Lazio in Europa League, quanto hanno guadagnato con la qualificazione agli ottavi

Ma quanto hanno guadagnato giallorossi e biancocelesti sin qui grazie all'accesso tra le migliori 16 squadre dell'Europa League? Intano una premessa: i ricavi complessivi della seconda competizione europea per club sono a quota 565 milioni di euro segnando una crescita rispetto ai 465 milioni per il 2021/24 (e meglio dei 510 milioni del 2018/21). Detto questo, Calcio e Finanza ha fatto una stima dei ricavi di Roma e Lazio analizzado i vari parametri. Vediamo quali sono.

L'Europa League assegna



- Bonus partecipazione uguale per tutti da 4,31 milioni di euro.

- Bonus posizione nella classifica unica: Roma 2,12 milioni e Lazio 3,58

- Quota Europea che si basa sul mercato dei diritti tv, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni: Roma 7,14 mln e Lazio 6,24

- Quota non europea sul ranking storico/decennale, esclusi i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia: Roma 2,68 mln e Lazio 2,08

- Risultati, vittorie (450mila euro) e i pareggi (150mila): Roma 1,80 mln e Lazio 2,85

- Spareggi: Roma 0,30 mln e Lazio 0

- Qualificazione agli ottavi: Roma e Lazio 1,75 mln

Totale stima: Roma 20,10 milioni e Lazio 20,81