Roma, naufragio a Udine. Mourinho, cita Boskov e frecciata all'arbitro Maresca

Roma, Mourinho: "Manca un possibile rigore sull'1-0". E sull'arbitro Maresca...

La Roma incassa quattro gol e torna da Udine senza il primato in classifica (superata da Milan e Napoli che hanno 11 punti contro i 10 dei giallorossi). Una sconfitta pesante quella incassata da Dybala e compagni al Friuli. "Una partita difficile. Loro sono una squadra fisica ed esperta e se vai subito sotto, poi vai in difficolta'. Abbiamo avuto anche un'occasione all'inizio con Dybala, che nonostante il risultato e' stato il migliore in campo", le parole di Josè Mourinho ai microfoni di Dazn dopo il 4-0. "Manca un possibile rigore sull'1-0", ha sottolineato Mou. Lo Special One non cerca alibi per la sconfitta della sua Roma sul campo dell'Udinese. "Abbiamo iniziato bene con una buona occasione di Dybala, il migliore dei nostri, poi ogni occasione che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate. Così come un possibile rigore all'inizio del secondo tempo, anche se quando perdi 4-0 non devi parlare dell'arbitro. Già in settimana avevo delle sensazioni di difficoltà di questa partita, anche vedendo l'arbitro designato (Maresca, ndr). Abbiamo avuto la sensazione che fosse perfetto per loro"

Roma ko a Udine. Mourinho cita Boskov: "Meglio perdere una partita per 4-0 che quattro per 1-0"

Mourinho guarda avanti e cita il grande Vijadin Boskov: "Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro per 1-0. E' dura per noi e per i tifosi, ma giovedi' c'e' un altro match e si va avanti. E' quello che ho detto subito ai miei giocatori nello spogliatoio. Abbiamo avuto le opportunita' di fare 1-1 o l'1-2 ma non le abbiamo sfruttate". Errori individuali? "Nella mia squadra diventano sempre collettivi - sottolinea il tecnico portoghese - Abbiamo 10 punti e siamo in tante squadre tutte vicine. Faccio i complimenti all'Udinese, che e' stata perfetta. Qualche volta mi piacerebbe avere raccattapalle cosi' anche nel mio stadio...".

Mourinho, sconfitta in serie A

Per José Mourinho il 4-0 di Udinese-Roma è la sconfitta più pesante subita in serie A. In carriera solo due volte il portoghese aveva perso con un margine di almeno 4 gol in campionato: 0-5 in Barcellona-Real Madrid il 29 novembre 2010 (i blaugrana erano allenati da Guardiola) e 0-4 in Chelsea-Manchester United del 23 ottobre 2016 (contro i Blues guidati da Antonio Conte).