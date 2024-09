Roma, non solo Hermoso! Due regali per De Rossi nel calciomercato degli svincolati

Roma, Mario Hermoso giallorosso. Smalling in Arabia Saudita

La Roma va alla sosta di campionato con due punti in tre partite, ma anche con tante sensazioni positive per il futuro. Sul campo la squadra allenata da Daniele De Rossi ha bloccato la Juventus di Thiago Motta all'Allianz Stadium (0-0 senza correre grandi rischi) e il calciomercato regala in queste ore due colpi importanti sul fronte degli svincolati di lusso.

Una coppia d'assi per rinforzare la difesa giallorossa e che si aggiungerà in rosa a Mancini e N’Dicka (titolari nelle prime tre giornate di campionato). In queste ore invece Chris Smalling firmerà un contratto biennale con l’Al-Fayha (squadra della città di Al Majma’ah).

Mario Hermoso è sbarcato a Roma. Il 29enne centrale spagnolo (ma può giocare anche terzino sinistro) ha chiuso a giugno la sua esperienza all'Atletico Madrid (5 anni con quasi 120 presenze e 6 gol) e firmerà un contratto fino al 2027 (con clausola di uscita tra due anni) dopo aver scelto la maglia giallorossa della Roma anziché quella del Galatasaray.

"Su cosa insisterò con i ragazzi in questa pausa? Non ce stanno, sono in nazionale (ride, ndr). Lavoreremo con chi c’è, ne è arrivato uno che non si allena da un po’ di tempo. Posso dirlo?", aveva scherzato Daniele De Rossi dopo Juventus-Roma e al "Eh no" dell'addetto stampa e incalzato da Diletta Leotta che lo stava intervistando, aveva poi aggiunto: "Vabbè è Hermoso".

Roma, Hummels con Hermoso per la difesa di De Rossi

Il secondo colpo difensivo è Mats Hummels. Giocatore di grande esperienza, il classe '88 era titolare nel Borussia Dortmund finalista di Champions League a Londra contro il Real Madrid. In queste settimane è stato accostato a diverse squadre italiane (Bologna in primis), ma alla fine la fumata bianca è arrivata con la Roma: un anno di contratto con rinnovo automatico dopo un certo numero di presenze. Guadagnerà circa 2,5 milioni netti più i bonus.