Ronaldo, addio alla Juventus ma non definitivo: il nodo sarà l'allenatore

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti su Instagram ma sembra che potrebbe restare a Torino: prenderà una decisione in base all'allenatore

Il futuro di Cristiano Ronaldo è appeso a un filo ma il suo l'ultimo post di Instagram sembra propendere per un addio. L'attaccante, partito per il Portogallo subito dopo il match con il Bologna, ha pubblicato un lungo messaggio di fine stagione in cui prima si complimenta con l'Inter per la vittoria dello Scudetto e poi si dilunga in una riflessione sulla sua carriera passata e futura.

Cristiano Ronaldo: "Grazie per il viaggio, ho raggiunto i miei obiettivi in Italia"

Cristiano Ronaldo si dice felice per i traguardi raggiunti in questa stagione (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e titolo di capocannoniere) "in un Paese dove nulla è facile da vincere". Il centravanti bianconero è stato poi il primo a vincere tutti i trofei nazionali in Italia, Spagna e Inghilterra e a segnare 100 gol con la Juventus, Real Madrid e Manchester United. "Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia. Niente è paragonabile alla sensazione di sapere di aver lasciato il segno nei Paesi in cui ho giocato – ha aggiunto Cristiano Ronaldo - e di aver dato gioia ai tifosi dei club che rappresentavo. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove ed è ciò per cui continuerò sempre a inseguire fino all'ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo uniti"

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo potrebbe restare solo se non arriva un preciso allenatore

Il messaggio social di Cristiano Ronaldo sembra presagire che il suo futuro è lontano da Torino ma pare che la sua permanenza sia ancora in bilico. Secondo quanto riporta La Repubblica, il portoghese farà la sua scelta in base all'allenatore nella prossima stagione. CR7 sarebbe disposto a rimanere se fosse confermato Andrea Pirlo mentre se dovesse arrivare Gianpiero Gasperini, recentemente accostato ai bianconeri, è invece più probabile un addio.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus? La Gazzetta dello Sport conferma che il Manchester United sta lavorando al clamoroso ritorno di CR7 ma il rinnovo di Edison Cavani e le voci su un possibile arrivo di Henry Kane rendono l'operazione più complicata. La Juventus è disponibile a valutare le offerte per Cristiano Ronaldo ma sarà il giocatore a decidere la sua prossima destinazione.