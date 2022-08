Ronaldo al Napoli, Osimhen via: clamoroso CR7. Calciomercato news

Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester United (per 100 milioni)? Calciomercato news

Il Manchester United in pressing per Victor Osimhen e Jorge Mendes vuole riportare Cristiano Ronaldo in Champions League: Napoli diventa la piazza più calda in quest'ottica. Ecco perché la clamorosa operazione di calciomercato sembra possibile. Non è un segreto che CR7 voglia salutare i Red Devils e giocare nella massima competizione europea a caccia di nuovi record e, secondo quanto riporta Tuttosport "tutte le parti sono a conoscenza di questa operazione monstre, è stato messo al corrente anche Roberto Calenda, agente di Osimhen: gli è stato spiegato il progetto tecnico che dovrebbe portare Victor ad accettare il passaggio ai Red Devils. C’è molto scetticismo nel bomber nigeriano, convinto che quest’anno a Napoli potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni oltre a quella di giocare finalmente la Champions".

L'offerta del Manchester United per comprare Osimhen dal Napoli? Cento milioni (pagabili in tre esercizi) di cartellino e 10 milioni annui di sterline come ingaggio.

Cristiano Ronaldo al Napoli con ingaggio pagato al 75% dal Manchester United? Calciomercato news

E Ronaldo? L'ex stella di Real Madrid e Juventus sbarcherebbe a Napoli con la formula del prestito secco così da poter decidere a fine stagione, quando scadrà il suo accordo con il Manchester United, il da farsi. Il nodo per CR7 ovviamente è legato allo stipendio visto che guadagna 23,5 milioni netti a stagione. I primi due mesi (4 milioni) sono già stati pagati dal Manchester. E i restanti 20? I Red Devils dovrebbero accollarsi il 75%. Questa condizione, secondo Tuttosport, viene considerata fondamentale per chiudere l’operazione che porterebbe Osimhen ai Red Devils.