Ronaldo al Real Madrid gratis dalla Juventus. Bomba di calciomercato

Cristiano Ronaldo al Real Madrid senza pagare il cartellino del fuoriclasse portoghese? La bomba viene lanciata dal quotidiano sportivo madrileno As, secondo cui il club blanco riprenderebbe CR7 senza pagare alcun indennizzo alla Juventus. Il motivo? Questo addio permetterebbe al club bianconero di non versare l'ultimo anno di ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione che spetta a Ronaldo. Un'indiscrezione clamorosa, ma non torna un punto: il 5 volte Pallone d'Oro è a bilancio per 29 milioni e la Juve (che lo prese a 100 milioni (117 mln compresi i 5 milioni per la regola Fifa del contributo di solidarietà e altri 12 milioni di oneri accesori) lasciandolo partire a zero segnerebbe una pesante minusvalenza.

Ronaldo al Real Madrid, Zidane apre al ritorno di CR7 dalla Juventus

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid torna a scuotere il mercato. CR7 lascerà davvero la Juventus a fine stagione a un anno dalla scadenza del contrato (30 giugno 2021)? Zinedine Zidane apre la porta al ritorno del fuoriclasse portoghese: ​"C'è qualcosa di vero nelle voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Sì, può essere", ha ammesso Zizou. "Conosciamo Cristiano, sappiamo la persona che è e tutto quello che ha fatto qui. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettarlo", aggiunge poi l'allenatore merengue intervistato a Sky Sport.

Ci sarebbe posto in questo Real Madrid per Ronaldo? "Vediamo, vediamo quale sarà il futuro. Con lui ho fatto tutto quello che dovevo fare, io ho avuto la fortuna di allenarlo e lui è una cosa impressionante. Adesso se lo sta godendo la Juve".

Ronaldo dalla Juventus al Real Madrid? Florentino Perez non cambia i piani di mercato

Del ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid si continua a parlare in Spagna, ma secondo Marca il piano sul mercato del Real Madrid sarà lo stesso: priorità ai giovani talenti. I primi nomi sul taccuino di Florentino Perez sono Haaland e Mbappé (attenzione al 18enne Eduardo Camavinga del Rennes come colpo a centrocampo). Obiettivi non semplici: sull'attaccante del Borussia Dortmund c'è la concorrenza di mezzo mondo (i club di Premier League e anche il Barcellona studia una strategia per il clamoroso colpo), mentre la stella del Psg è in scadenza nel 2022 e il club francese sta trattando un rinnovo a 35 milioni di ingaggio a stagione.