Ronaldo dice sì al Napoli. Osimhen e l'offerta del Manchester United...

Ronaldo-Napoli, CR7 pronto a dire sì a De Laurentiis

L'operazione Osimhen-Ronaldo tra Manchester United e Napoli continua a tenere banco a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato (giovedì alle 20): l'offerta dei Red Devils, stando agli ultimi rumors, è in arrivo: 100 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante nigeriano, più il cartellino di CR7 e la copertura del 75% dello stipendio del portoghese (23,5 milioni di sterline netti). Secondo il Corsera, Cristiano Ronaldo avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento in azzurro e De Laurentiis, pur di regalare a Napoli il 5 volte Pallone d'Oro, sarebbe disposto anche a cedere sui diritti d'immagine. Jorge Mendes è al lavoro per riportare il fuoriclasse portoghese in Champions League. Intanto il Napoli sta definendo i dettagli per trasferimento di Fabian Ruiz al Psg (il cui arrivo può liberare Paredes in prospettiva Juventus: i bianconeri però, secondo Sky Sport, si cautelano e guardano anche a Douglas Luiz dell'Aston Villa) e l'arrivo alla corte di Luciano Spalletti di Keylor Navas.

Osimhen-Manchester United: 12 milioni all'attaccante del Napoli

Il club guidato da Malcom Glazer per convincere Osimhen a giocare all'Old Trafford è disposto a proporre all’agente Roberto Calenda un quinquennale da 12 milioni di euro netti a stagione. L'arrivo del brasiliano classe 2000 Antony Matheus dos Santos dall'Ajax, altro affare da 100 milioni, non sembra essere un problema per il Manchester United: Ten Hag ha bisogno di un centravanti e Osimhen è la sua prima scelta.