Ronaldo in quota Psg. Tonali-Milan: ora spunta la Juventus. Calciomercato news

Ronaldo-Juventus, Psg in quota

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus o resta? "Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio, a prescindere se resterò alla Juventus o andrò via", le parole di CR7 che al momento è concentrato sugli Europei con il Portogallo, ma, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, tiene la porta aperta, almeno a parole, anche a un addio. Servirà però un club in grado di garantirgli l'ingaggio da top player (la prossima stagione sono 30 mln circa dalla Juve) e un indennizzo al club bianconero (servono almeno 29 mln o un giocatore gradito al club bianconero). Per i betting analyst di Sisal Matchpoint il futuro potrebbe essere al Psg: paga 2 volte la posta giocata l'approdo di CR7 al Paris Saint-Germain entro la fine dell'estate con Mbappé e compagni pronti ad accoglierlo dopo l'acquisto di Donnarumma. La permanenza alla Juventus riporta agipronews,è la seconda opzione più probabile per il futuro del centravanti a quota 2,25. L'ipotesi di ritorno al Manchester United o al Real Madrid è più complicata: Red Devils a 5,00, mentre i blancos a 9,00. Infine i bookie propongono anche la Roma per la prossima stagione di Ronaldo: il ricongiungimento con Josè Mourinho, conclude agipronews, paga 16 volte la posta.

Tonali-Milan: Juventus alla finestra

Il riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan resta in bilico. L'accordo con il Brescia è ancora tutto da trovare. Il club rossonero ha chiesto uno sconto e dalle Rondinelle è arrivato l'ok, ma la fumata bianca resta lontana. L’ultimo contatto tra Maldini e Cellino è della scorsa settimana. L’inserimento nella trattativa del giovane Olzer ha avvicinato i due club (e potrebbe entrare nell'affare anche il prestito di Lorenzo Colombo), ma Elliott non vorrebbe andare oltre i 10 milioni (altrettanti erano stati versati dodici mesi fa per il prestito oneroso). Il Brescia ha concesso ai rossoneri uno sconto sui bonus (da 10 a 5 milioni), avrebbe diritto ad altri 15 milioni di euro. Attenti, secondo la Gazzetta dello Sport, alla Juventus che sta osservando l’evolversi della situazione. Se Milan e Brescia non dovessero trovare la quadra, i bianconeri potrebbero inserirsi.