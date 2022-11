Cosa nasconde Ronaldo nelle mutande? CR7 si mette le mani nei pantaloncini e..

Cristiano Ronaldo si mette le mani nei pantaloncini e... Lo strano gesto in Portogallo-Ghana ai Mondiali 2022 in Qatar

Sul web circola un video divertente di Cristiano Ronaldo nel corso di Portogallo-Ghana (vinta 3-2 dai lusitani con CR7 in gol: unico giocatore a segnare in 5 Mondiali di calcio). A un certo punto del match, l'ex fuoriclasse di Real Madrid, Juventus e Manchester United (rescissione consensuale ufficializzata nei giorni scorsi con i Red Devils) si è messo le mani nei pantaloncini, cerca qualcosa, poi la sua "esplorazione intima" ha successo: Ronaldo trova quello che stavo cercando, lo prende e se lo mangia. Inutile dire che il video è diventato subito virale



Cristiano Ronaldo, calciomercato: proposta "indecente" da Newcastle e Arabia Saudita

Intanto Cristiano Ronaldo non è protagonista solo ai Mondiali 2022 in corso in Qatar, ma anche nei rumors di calciomercato. E' partita la caccia a CR7 in vista di gennaio, ora che ha lasciato il Manchester United. Qualcuno lo ha accostato anche a squadre italiane (Milan e Napoli che sono agli ottavi di Champions e la Roma di Mourinho), molti addetti ai lavori sono convinti che rimarrà andrà al Chelsea (il magnate Todd Boehly lo voleva in estate, l'allenatore dell'epoca Tomas Tuechel non era entusiasta dell'idea: ma ora che è stato esonerato...), su CR7 non vanno sottovalutate le sirene della Mls americana, ma l'ultima voce lo porterebbe a fare un viaggio a cavallo tra l'Inghilterra e l'Arabia Saudita: il Newcastle dello sceicco Mohammed Bin Salman che lo acquisterebbe per sei o diciotto mesi per dandogli la maglia dei Magpies e poi lo porterebbe a chiudere la sua carriera all'Al Nassr. Si parla di un'offerta clamorosa (sui 250-300 milioni di euro) sul tavolo di Jorge Mendes per avere Cristiano Ronaldo come calciatore e uomo immagine, visto che diventerebbe il simbolo di Saudi Vision 2030.