Ronaldo "vuole tornare al Real Madrid". La rivelazione dell'amico di CR7

"So per certo che Cristiano (Ronaldo, ndr) sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato". A parlare è Edu Aguirre, giornalista spagnolo e grande amico di CR7. Il fuoriclasse della Juventus era presente domenica sera allo stadio 'Santiago Bernabeu' per assistere al successo per 2-0 (con super Vinicius, vedi sotto) della sua ex squadra sul Barcellona. "Ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro, non lo può sapere nessuno", aggiunge Aguirre a 'El Chiringuito'.

Vinicius abbatte il Barcellona: Real Madrid sorpassa i blaugrana nella Liga

La notte del sorpasso blanco, la notte di Vinicius: il Real Madrid ha vinto 2-0 contro il Barcellona. Il club merengue si è aggiudicato il 'clasico' e nello stesso tempo ha superato i blaugrana in testa alla classifica della Liga spagnola. Vantaggio con Vinicius Junior al 71° e raddoppio con Mariano Diaz al 91°. Con la vittoria al Bernabeu, i 'blancos' sono primi nella Liga con 56 punti, contro i 55 del Barcellona, dopo 26 giornate.

VINICIUS - TER STEGEN (foto Lapresse)



Vinicius esulta come CR7 (sotto gli occhi di Ronaldo) e batte il record di Messi

Vinicius superstar: il 19enne brasiliano (che il Real Madrid pagò 45 milioni al Flamengo quando aveva anciora 16 anni) ha conquistato il Santiago Bernabeu e scritto il suo nome nella storia del clasico spagnolo: a 19 anni e 233 giorni è diventato il più giovane marcatore nella storia della sfida tra Real Madrid e Barcellona nel XXI secolo, battendo il primato di Lionel Messi (nel marzo del 2007 andò in gol a 19 anni e 259 giorni). Vinicius Paixão de Oliveira Junior, per tutti Vinicius Junior, ha poi festeggiato il gol imitando la celebre di Cristiano Ronaldo, presente al Bernabeu, tra gli applausi dello stesso CR7.

REAL MADRID-BARCELLONA 2-0 TABELLINO

Reti: 71′ Vinicius, 92′ Mariano Diaz

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde (86′ Lucas Vazquez), Casemiro, Kroos; Isco, Benzema (92′ Mariano Diaz), Vinicius. Allenatore: Zidane

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (81′ Rakitic), Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann (81′ Fati), Vidal (69′ Braithwaite). Allenatore: Setien