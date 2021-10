Rosolino: "Federica Pellegrini? Mai avuto un flirt". Lei: "A qualcuno rode"

Rosolino-Pellegrini, lui afferma che non avrebbe mai avuto una relazione con la collega, spesso troppo incensata. Lei risponde: "A qualcuno rode il c...o"

E' scontro a mezzo stampa tra due mostri sacri del nuoto italiano, Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino. Il primo in una lunga intervista al Corriere della Sera ha negato di aver mai avuto una relazione amorosa con la collega, bollando le voci in merito come "una leggenda metropolitana", e anzi afferma che la Divina spesso ha avuto una visibilità eccessiva rispetto a quella che effettivamente si meritava.

"Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. - racconta Rosolino - A 16 anni era già 'principessa', nonostante non avesse vinto ancora nulla. Nel 2013 le ha dato della maleducata, dopo una querelle che Federica ha avuto con la Federnuoto. Fede o la ami o la odi. - continua l'ex nuotatore - Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Giusto che venga così osannata? Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica".

La risposta di Federica Pellegrini non si è ovviamente fatta attendere. La campionessa tramite una Stories su Instagram ha così commentato le parole di Rosolino: "Buongiorno! A quanto leggo dai giornali a qualcuno rode il culo... Eh eh, se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte".