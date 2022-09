Rossella Fiamingo con Gregorio Paltrinieri: "Chi si allena e chi.." (foto da urlo)

Rossella Fiamingo, la storia su Instagram: "Chi si allena e chi si riposa stamattina?"

La schermitrice azzurra Rossella Fiamingo, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (e sul terzo gradino del podio anche agli ultimi Mondiali disputati a luglio in Egitto lei che è stata due volte campionessa iridata in carriera), ha condiviso su Instagram alcune immagini della sua mattinata in compagnia del fidanzato Gregorio Paltrinieri.

"Chi si allena e chi si riposa stamattina?", ha scritto Rossella Fiamingo taggando il fenomeno del nuoto mondiale (reduce da un ennesimo anno da sogno: due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali di Budapest oltre ai tre titoli europei e un secondo posto a Roma 2022).