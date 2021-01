Rovella e Dabo: doppio colpo della Juventus sul mercato

La Juventus ha chiuso l'acquisto di Nicolò Rovella. Per il centrocampista classe 2001 in scadenza col Genoa i bianconeri pagheranno dieci milioni di euro più il cartellino di Manolo Portanova a titolo definitivo (ma potrebbe essere inserito anche l'attaccante Elia Petrelli). Rovella resterà in prestito al Grifone fino a giugno, ma potrebbe giocare con la maglia rossoblu anche la prossima stagione.

Non solo Rovella. La Juventus ha completato anche un colpo in prospettiva: preso l'esterno offensivo di destra (dotato di buon dribbling, può giocare anche da trequartista) Abdoulaye Dabo, che intanto andrà a rinforzare la Juve Under23 allenata da Zauli, sognando di convincere Andrea Pirlo. Il giocatore, classe 2001, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nantes.

JUVENTUS, PIRLO, 'IMPORTANTE DARE CONTINUITA', RIMANIAMO CONCENTRATI'

"Importante dare continuità.. rimaniamo concentrati". E' l'esortazione del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sui social il giorno dopo la vittoria per 3-1 dei bianconeri contro il Sassuolo, risultato che avvicina in classifica i campioni d'Italia alle posizioni di vertice.