Sabalenka distrutta: "Stata male dal punto di vista emotivo". Ma lascia Parigi da regina!

Aryna Sabalenka addio a Roland Garros e Parigi: ko con Karolina Muchova

La sconfitta in semifinale del Roland Garros contro Karolina Muchova fa male nel cuore di Aryna Sabalenka: avanti 5-2 nel terzo set ha poi perso 7-5 vedendo frantumarsi il sogno di vincere lo Slam sfidando sua Maestà Iga Swiatek in finale. Niente match dunque tra numero 1 e 2 del mondo (ranking Wta) a Parigi. “Ovviamente sono molto delusa. Ho avuto molte opportunità e non le ho sfruttate. È stata una partita dura e lei ha giocato un tennis incredibile”, le parole della Tigre della Bielorussia. “Ho completamente perso il mio servizio. Dopo aver servito per il match, lei ha fatto un passo in avanti e giocato in maniera più aggressiva. Ho perso il ritmo, non ero più presente", ha detto la tennista di Minsk. Ma c'è dell'altro.

Aryna Sabalenka e il caos al Roland Garros (stretta di mano Svitolina, guerra Russia-Ucraina). "Sono stata male dal punto di visto emotivo"

Aryna Sabalenka in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale del Roland Garros contro Karolina Muchova ha fatto capire di aver subito anche il contraccolpo per le polemiche dei giorni precendenti e di queste settimane legate alla mancata stretta di mano che le è stata rifiutata al termine dei quarti di finale dalla tennista ucraina Svitolina. Con tutte le discussioni sulla guerra Russia-Ucraina, la sua posizione sul conflitto e sul ruolo della Bielorossia (e un ex collega l'ha attaccante definendola 'donna patetica'). "Non ho mai pensato di non giocare. Sono stata male dal punto di visto emotivo e non riuscivo a dormire. Ma l'unica cosa che posso fare bene in questa vita è giocare a tennis, quindi cerco di concentrarmi su questo", le parole della Sabalenka. "Oggi non voglio parlare di politica, avete già tutte le mie dichiarazioni. Sono esausta in questo momento, ma penso sia solo a causa della partita. Credo sia normale sentirsi così dopo due settimane di partite senza sosta sulla terra battuta".

Sabalenka post-Roland Garros la Tigre della Bielorussia torna a Wimbledon

Un anno fa Aryna Sabalenka e i tennisti russi erano stati esclusi da Wimbledon. Quest'anno potrà partecipare allo Slam sullerba. La Tigre di Minsk racconta la sua felicità in vista del ritorno a Londra: "Mi riposerò e tornerò ad allenarmi. Wimbledon? Sono super emozionata, non vedo l'ora di tornare a giocare il torneo. Mi piace giocare lì, mi piace l'atmosfera"

Aryna Sabalenka, la Tigre bielorussa saluta Parigi e il Roland Garros

Intanto Aryna Sabalenka ha salutato Parigi con un bel post social in cui ha ringraziato l'hotel dove ha alloggiato nelle due settimane del Roland Garros ricordando di aver ricevuto un "caloroso benvenuto e un soggiorno così piacevole!". E un aurevoir alla capitale francese: "Grazie Parigi per il tuo supporto e per due settimane indimenticabili! Mi mancherai tantissimo! Fino alla prossima volta!"