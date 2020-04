Salvini e la Fase 2: ripresa campionato Serie A ultimo dei problemi

"La riapertura del campionato di calcio, onestamente, e' l'ultimo dei miei problemi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Roma.

Coronavirus, Salvini: Al di là di CR7 e alla serie A, penso a ripresa sport milioni italiani

"La riapertura del campionato di CALCIO, onestamente, e' l'ultimo dei miei problemi. Non mi interessa se giocano il Milan o la Juventus, a porte chiuse o aperte. Il tema vero e' pensare allo sport di base, che coinvolge milioni di italiani", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A nella fase due dell'emergenza coronavirus.

"Visto come stava giocando il Milan, più tardi riprendiamo e più tardi cominciamo a soffrire... Lo sport dovrebbe a tornare a essere un diritto. Non tanto Cristiano Ronaldo o il portiere del Milan, tutto lo sport di base è in difficoltà", ha spiegato Matteo Salvini.