Samardzic-Scamacca, doppietta Inter sul mercato. Ma cessione nerazzurra...

Samardzic all'Inter, ma nodo cessione di Fabbian all'Udinese

Lazar Samardzic sarà un giocatore dell'Inter. Manca l'ufficialità, ma siamo ai dettagli per chiudere l'affare. C'è l'accordo per il 21enne centrocampista dell'Udinese e della nazionale serba. Un innesto di qualità per la squadra di Simone Inzaghi: giocatore moderno che può fare il trequartista o la mezzala, ma anche il regista davanti alla difesa. Al club friulano andranno 15 milioni di euro di parte fissa (pagabili in più rate).

Più la cessione del giovane talento nerazzurro Giovanni Fabbian, valutato 10. Il centrocampista classe 2003, reduce da un'ottima stagione in B con la Reggina - 36 gare e 8 gol -, sarà sacrificato dall'Inter per arrivare a Samardzic. Marotta però non vorrebbe perdere il controllo del giocatore e cercherà di strappare una 'recompra' (con costi a salire con gli anni) o almeno un'opzione con l'Udinese in caso di futura cessione. Il sacrificio del giovane ricalca l'affare Frattesi, passato dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto e col passaggio in Emilia del 22enne attaccante Samuele Mulattieri (reduce da una buona stagione a Frosinone con 12 gol segnati).

Calciomercato Inter, Scamacca supera Balogun e Morata per l'attacco

In attacco tra Balogun (per cui l'offerta è di 35 milioni più bonus, i soldi che sarebbero stati investiti su Lukaku) e Morata (quotazioni in calo per l'attaccanta spagnolo dell'Atletico Madrid) crescono le quotazioni di Gianluca Scamacca che diventa il primo nome sul taccuino dell'Inter. La Roma ha proposto al West Ham un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in base a presenze e qualificazione alla prossima Champions League. Un affare attorni ai 22-23 milioni. Mourinho ha bisogno di un attaccante visto l'infortunio di Abraham e Pinto cercherà di accelerare sulla trattativa in questi giorni. Gli Hammers però vogliono la cessione a titolo definitivo o con clausole di obbligo più facili da attuare. E l'Inter ha mosso passi ufficiali con il club inglese per l'ex centravanti del Sassuolo.