Sanremo 2021, Ibrahimovic ritarda per incidente in autostrada, arriva chiedendo passaggio a un motociclista

Zlatan Ibrahimovic arriva in ritardo alla terza serata del Festival di Sanremo: l'attaccante del Milan rimane bloccato a causa di un incidente in autostrada «Ho fermato un motociclista per fortuna che era milanista», racconta Ibra. Poi il duetto con Sinisa Mihajlovic: canta 'Io vagabondo' assieme ad Amadeus e Fiorello.

Sessanta chilometri in moto per raggiungere SANREMO, seppur in ritardo. Questa l'avventura raccontata da Zlatan Ibrahimovic, arrivato in ritardo alla terza puntata del Festival "per colpa di un incidente in autostrada che mi ha bloccato per tre ore in macchina", ha spiegato l'attaccante del Milan ad Amadeus. "A quel punto ho chiesto all'autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a SANREMO - ha proseguito Ibrahimovic mostrando un video girato sulla moto - Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada".