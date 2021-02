Sara Errani da sogno: batte la Williams. Camila Giorgi, addio Australian Open

SARA ERRANI BATTE VENUS WILLIAMS AGLI AUSTRALIAN OPEN 2021

Sara Errani vince un match da favola. Impresa della tennista bolognese agli Australian Open 2021 che elimina Venus Williams (dopo la vittoria contro la cinese Wang al primo turno). La 33enne, numero 134 del ranking domina la 40enne americana, sorella di Serena, in due set: 6-1 6-0 in un'ora e un quarto di match e passa al terzo turno.

SARA ERRANI VINCE, VENUS WILLIAMS KO SUL CAMPO E ALLA CAVIGLIA NEGLI AUSTRALIAN OPEN 2021

Sara Errani centra la prima qualificazione al terzo turno del torneo dal 2015: ora affronterà la taiwanese Hsieh (che ha sconfitto la canadese Andreescu numero 8 del raniking). Una grande impresa per la campionessa azzurra che in carriera è stata anche numero 5 del mondo e finalista al Roland Garros (oltre ad aver vinto 9 tornei Wta e tre Fed Cup con la nazionale italiana).

Venus Williams (Lapresse)



Va detto che Venus Williams non era al top: è entrata in campo con il ginocchio sinistro incerottato e nel corso del match (sul 4-1 per Sara Errani) ha avuto una storta alla caviglia destra (bendata dalla fisioterapista durante una lunga pausa di medical time), ma ha continuato a giocare. "Sono molto contenta anche se non mi piace vincere cosi': dopo il suo infortunio e' stato complicato continuare a giocare - ha raccontato Sara Errani con Supertennis tv-. E' una grandissima campionessa ed e' un onore giocare con lei".

CAMILA GIORGI KO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2021

Si ferma invece al secondo turno Camila GIORGI. La tennista italiana, numero 79 del mondo, e' stata eliminata negli Australian Open 2021 dalla polacca Iga Swiatek, n.17 del ranking e 15 del seeding, che si e' imposta in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.