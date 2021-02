Sara Errani eliminata dagli Australian Open a un passo dagli ottavi

Australian Open: Sara Errani si ferma a un passo dagli ottavi

Sara Errani arriva a due punti dagli ottavi di finale degli Australian Open. La tennista italiana viene eliminata al terzo turno del primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park.

La 33enne romagnola, n.134 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha perso per 6-4 2-6 7-5, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, alla cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, n.71 Wta. Sara Errani nel terzo set è stata vicina alla vittoria: ha avuto una palla break mentre era già in vantaggio 4-2 e sul 5-3 si è trovata due volte a due punti dal match sul servizio della rivale e una volta nel game successivo (30-30). Nulla da fare. Lì è finito il sogno, con la Hsieh che ha chiuso il match con un parziale di 15 punti a 4 compiendo una seconda impresa dopo quella del secondo turno quando aveva eliminato in due set la canadese Bianca Andreescu, n.8 del ranking e del seeding (al primo torneo dopo oltre un anno di inattività).

Il secondo grande rimpianto è che contro la 35enne di Kaohsiung, Sara Errani si era imposta molto nettamente in tutti e tre i precedenti confronti diretti: al primo turno sulla terra di Istanbul nel 2017, al secondo sul cemento di Doha nel 2014 ed al primo turno sulla terra di Palermo nel 2008.

Sara Errani esce dall'Australian Open con la consolazione di aver scalato la classifica di 28 posizioni: fra dieci giorni sarà numero 106 al mondo.