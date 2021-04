Sarri alla Roma, svolta: Friedkin ha deciso sull'allenatore. I dettagli

Roma, accelerazione per Maurizio Sarri

La Roma ha scelto Maurizio Sarri per il rilancio. Salvo un'impresa (possibile) in Europa League dove la squadra giallorossa è in semifinale contro il Manchester United (la conquista del trofeo non è un'utopia), la prossima stagione sarà senza Champions. In campionato Dzeko e compagni hanno avuto troppi alti e bassi e la sconfitta di Cagliari li ha fatti precipitare a nove punti dal quarto posto (peraltro è a rischio pure la qualificazione all'Europa Conference League visto che il Sassuolo di De Zerbi incombe a tre punti). Il destino di Fonseca pare dunque segnato: spesso l'allenatore portoghese è stato oggetto di voci nel corso della stagione, ma ora l'addio pare inevitabile. Nelle prossime ore sbarcherà a Roma, Fali Ramadani: il rappresentante di Maurizio Sarri incontrerà Tiago Pinto e dunque le trattative per portare sulla panchina giallorossa l'ex allenatore di Juventus e Napoli entreranno nel vivo.

Roma-Sarri, il progetto dei Friedkin

In queste settimane di era parlato anche di Massimiliano Allegri in quota Roma (ma attenzione alle ultime voci sull'allenatore livornese), Con lui i Friedkin sono convinti di poter dare il via a un nuovo ciclo, partendo da giovani di talento e l'idea di gioco spettacolare. Ma sempre con in mente i risultati: d'altronde Maurizio Sarri ha fatto benissimo alla corte di Aurelio De Laurentiis (arrivando a sfiorare lo scudetto) e all'Empoli (squadra che giocava il miglior calcio della serie A), ma anche all'estero in sella a un top club come il Chelsea (con cui ha conquistato l'Europa League). Un profilo perfetto per la nuova Roma, che ha superato nella lista di gradimento Sergio Conceiçao. Sarà una squadra votata al 4-3-3 e dopo la fumata bianca con Sarri si partirà alla ricerca di un centravanti e un regista (ma è caccia anche a un terzino destro di spinta). Senza dimenticare i punti forti di una Roma che a centrocampo potrà dettare legge con la conferma di capitan Lorenzo Pellegrini e il recupero di Nicolò Zaniolo.