Sarri festa scudetto Juventus tra schiuma e champagne. "Dybala-Ronaldo hanno fatto la differenza"

Sarri festa scudetto Juventus tra schiuma e champagne

Sarri esulta con il pugno chiuso al triplice fischio finale di Juventus-Sampdoria che consegna il nono scudetto consecutivo alla Juventus e il primo per lui. Poi saluta i giocatori della Samp (in primis Manolo Gabbiadini, suo giocatore al Napoli) e va subito negli spogliatoi, mentre in campo iniziava la festa dei giocatori della Juve per il titolo appena conquistato. Il tecnico bianconero ha poi celebrato la vittoria proprio dentro lo spogliatorio: una bevuta dalla bottiglia di champagne e con i suoi giocatori che lo hanno inondato di schiuma da barba in testa.

JUVENTUS SCUDETTO, SARRI SCHERZA CON I GIOCATORI: 'SE AVETE VINTO CON ME ALLORA SIETE PROPRIO FORTI...'

"Ai ragazzi ho detto che, se hanno vinto con me, allora sono proprio forti...", ha detto l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport, commentando con una battuta la vittoria del campionato. E ancora: "E' stato un campionato particolare - le parole di Maurizio Sarri - durissimo, faticosissimo. Averlo vinto con due giornate di anticipo e' un merito. Sono andato via prima del fischio finale per paura della secchiata., ho preferito aspettarli dentro, pero' mi hanno preso lo stesso".

JUVENTUS, SARRI "VINCERE MAI SCONTATO,GRANDE MERITO DYBALA E RONALDO"

"Gran parte del merito dello scudetto e' di Dybala e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la differenza. Questa stagione e' stata difficile e questo titolo ha un sapore forte e particolare. Vincere e' difficile e questa e' una squadra che vince da tanti anni. Ma non bisogna mai dare qualcosa per scontato nello sport e non e' stata una passeggiata restare ad alti livelli". Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Juventus per 2-0 sulla Sampdoria che ha permesso al club bianconero di conquistare il 36esimo Scudetto della sua storia, il nono consecutivo. "A livello di organizzazione la Juventus e' tra i top club europei. Sono entrato in punta di piedi e attraverso un percorso lungo ho iniziato a cambiare quel che mi piaceva meno", ha aggiunto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport prima di soffermarsi sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito malconcio al 40': "Valuteremo domani perche' in questo momento e' difficile. A sensazione credo che un problema muscolare ci sia".

JUVENTUS, SARRI, 'NORMALI DISCUSSIONI E CONFRONTI, COSI' SI RISOLVONO I PROBLEMI'

"In tutti gli spogliatoi in cui sono stato ci sono stati momenti discussione e di confronto. E' normale, a me è successo tutti gli anni. Più a viso aperto si affrontano, più problemi si risolvono". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria dello scudetto bianconero.