Sarri rescinde con la Juventus a breve: torna ad allenare prima di Natale

Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare a breve. Niente anno sabbatico per l'ex mister della Juventus, attualmente ancora sotto contratto con il club bianconero dopo l'esonero di inizio agosto a poche ore dall'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Lione. La voglia di rimettersi in gioco sembra molto forte nel tecnico toscano. E quindi potrebbero esserci belle sorprese a breve per i seguaci del sarrismo. «Penso e spero prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare», ha spiegato a Tuttosport Aurelio Virgili, amico e confidente di Maurizio Sarri.

Su quale panchina immagina l'ex allenatore della Juventus? «Io, come tutti i tifosi della Fiorentina, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo», sottolinea. Un ritorno al Napoli? «Perché no? Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco». Anche se la panchina della azzurri è saldamente di Rino Gattuso. Il ritorno di Sarri sul mercato, potrebbe avere ripercussioni sulle panchine italiane e non. In serie A va monitorata la situazione di Fonseca alla Roma (Max Allegri è stato accostato alla società giallorossa). Ma opportunità interessanti nel medio periodo potrebbero arrivare anche dalla Premier League, che Sarri conosce bene avendo allenato il Chelsea due anni fa conquistando l'Europa League.